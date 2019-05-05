В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".

"Необходимо вытянуть сейчас с оккупированных территорий все трудовые ресурсы. Необходимо четко продумать, на что мы можем пойти в плане амнистий для тех, кто не убивал украинских военных, не пытал их, и что мы будем делать с теми, кто в этом замешан", — сказал он в интервью YouTube-каналу Politeka.

По словам Семенченко, в этом нет "ничего геноцидного", и Россия якобы пытается сделать то же самое.

Он также добавил, что необходимо показать покинувшим эти территории жителям, что они нужны Украине. После этого, по мнению Семенченко, можно будить вводить санкции и ограничения.

Тех, кто на пятый год войны получил российский паспорт, он предложил лишать украинского гражданства.

Упрощенное получение российских паспортов

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Это связано с ситуацией с правами человека в Донбассе, которая, по мнению президента, перешла все границы.

В ответ на недовольство киевских властей Путин заметил, что подобная практика существует в других странах: в частности, в Польше, Венгрии и Румынии.