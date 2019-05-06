На Украине призвали «обезлюдить» Донбасс

По словам Семенченко, такой стратегии нужно придерживаться новому руководству страны, чтобы вернуть территории Донбасса под контроль Киева. «Необходимо вытянуть с оккупированных территорий все трудовые ресурсы.

Нужно показать тем украинцам, которые остались там, что они нужны Украине», — сказал депутат.

Также Семенченко отметил, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые по собственному желанию получили российский паспорт, должны автоматически лишаться гражданства Украины. По его словам, российские паспорта наносят психологический и юридический вред населению страны.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Он подчеркнул, что эта мера носит гуманитарный характер.