Куба готова помочь Венесуэле, если Мадуро попросит об этом

Гавана готова помочь в разрешении политического кризиса в Венесуэле , если президент страны Николас Мадуро попросит об этом, сообщил в интервью агентству Блумберг директор департамента США министерства иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио.

"Мы готовы помочь… Вместе с тем Мадуро должен сидеть за столом переговоров", — сказал он.

По его словам, ни Куба, ни Группа Лимы не должны говорить, кто является лидером Венесуэлы.

Ранее Группа Лимы попросила Кубу участвовать в разрешении кризиса в Венесуэле. Организация также призвала Россию, Турцию и другие страны, которые поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро, "способствовать возврату к демократии в стране" и предложила международной контактной группе собрать совещание с участием всех сторон, чтобы найти решение.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании лидера оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.