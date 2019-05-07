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Куба готова помочь Венесуэле, если Мадуро попросит об этом 

РИА Новости + ещё 13 34 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Гавана готова помочь в разрешении политического кризиса в Венесуэле, если президент страны Николас Мадуро попросит об этом, сообщил в интервью агентству Блумберг директор департамента США министерства иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио.
"Мы готовы помочь… Вместе с тем Мадуро должен сидеть за столом переговоров", — сказал он.
По его словам, ни Куба, ни Группа Лимы не должны говорить, кто является лидером Венесуэлы.
Ранее Группа Лимы попросила Кубу участвовать в разрешении кризиса в Венесуэле. Организация также призвала Россию, Турцию и другие страны, которые поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро, "способствовать возврату к демократии в стране" и предложила международной контактной группе собрать совещание с участием всех сторон, чтобы найти решение.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании лидера оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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В мире , переворот в Венесуэле , Николас Мадуро , Bloomberg , Венесуэла , США
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