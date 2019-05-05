Риторика Зеленского вызвала беспокойство в Раде

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович обратил внимание на изменение риторики новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского после выборов. Об этом сообщает "112 Украина".

По его словам, украинцы, голосуя за Зеленского, надеялись на восстановление мира и прекращение конфликта на востоке страны.

Однако нынешние его заявления вызывают беспокойство, поскольку они резко отличаются от его предвыборной риторики, подчеркнул Рабинович.

"Рассчитывать на то, что Зеленский сегодня с такой риторикой чем-то поможет, — это уже вряд ли и нам это не нужно", — отметил Рабинович.

Он добавил, что украинцы "голосовали сердцем, для того чтобы избавиться от того, что было".

Ранее глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Зеленскому необходимо наладить взаимоотношения с российской стороной.

30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Действующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.