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Риторика Зеленского вызвала беспокойство в Раде 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.ru
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович обратил внимание на изменение риторики новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского после выборов. Об этом сообщает "112 Украина".
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По его словам, украинцы, голосуя за Зеленского, надеялись на восстановление мира и прекращение конфликта на востоке страны.
Однако нынешние его заявления вызывают беспокойство, поскольку они резко отличаются от его предвыборной риторики, подчеркнул Рабинович.
"Рассчитывать на то, что Зеленский сегодня с такой риторикой чем-то поможет, — это уже вряд ли и нам это не нужно", — отметил Рабинович.
Он добавил, что украинцы "голосовали сердцем, для того чтобы избавиться от того, что было".
Ранее глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Зеленскому необходимо наладить взаимоотношения с российской стороной.
30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Действующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.
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