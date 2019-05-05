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Помпео: Россия должна убраться из Венесуэлы 

Рамблер + ещё 5 31 минуту назад
Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Fox News заявил, что Россия должна отказаться от присутствия в Венесуэле, также, как и другие государства. Эта позиция США не изменится, отметил он, передает ТАСС.
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«Россиянам придется уйти, такова наша точка зрения. Соединенные Штаты хотят, чтобы и остальные государства убрались из этой страны», — сказал он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 мая общался с Помпео по телефону. По его словам, собеседник призывал Москву прекратить оказывать поддержку законному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Лавров заявил в ответ на это, что Россия никогда не вмешивается в чужие дела и других призывает делать то же самое. Лавров и Помпео должны встретиться на полях министерского заседания Арктического совета 6-7 мая в Финляндии, где, как предполагается, они вновь затронут тему ситуации в Венесуэле. Во вторник 30 апреля самопровозглашенный глава Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился к своим сторонникам через соцсети, призвав их выйти на улицы и свергнуть Мадуро.
После этого в стране возобновились антиправительственные выступления, пострадали несколько сотен человек, четверо погибли.
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В мире , Видео , Венесуэла , США
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