Слова Коломойского о войне в Донбассе вызвали удивление в Киеве

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал слова опального украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе идёт гражданская война и украинцы воюют сами с собой.

По словам чиновника, заявление бизнесмена очень удивило его, так как Коломойский очень много помогал вооружённым силам страны сражаться с «российской агрессией» в Донбассе.

Я думал, что на Украине нет ни одного человека, который бы так думал. Я рассчитывал на то, что украинцы все понимают, кто именно воюет на Донбассе, каким оружием, и кто осуществил агрессию и в Крыму, и в Донецке, — заявил Полторак в интервью телеканалу «Прямой».

Он также добавил, что Украина с 2014 года противостоит «агрессору» и об этом знают во всём мире.