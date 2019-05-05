Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал слова опального украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе идёт гражданская война и украинцы воюют сами с собой.
По словам чиновника, заявление бизнесмена очень удивило его, так как Коломойский очень много помогал вооружённым силам страны сражаться с «российской агрессией» в Донбассе.
Я думал, что на Украине нет ни одного человека, который бы так думал. Я рассчитывал на то, что украинцы все понимают, кто именно воюет на Донбассе, каким оружием, и кто осуществил агрессию и в Крыму, и в Донецке, — заявил Полторак в интервью телеканалу «Прямой».
Он также добавил, что Украина с 2014 года противостоит «агрессору» и об этом знают во всём мире.
Ранее News.ru писал о том, что Коломойский потерял былое влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на то, что спонсировал предвыборную кампанию шоумена. Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Белашко. По его мнению, новый лидер государства попал под влияние бизнесмена Виктора Пинчука — зятя второго президента Украины Леонида Кучмы.