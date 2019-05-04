Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведчук обвинил Порошенко в срыве обмена пленными 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук обвинил действующего президента Украины Петра Порошенко в срыве обмена удерживаемыми лицами между официальным Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом он заявил в субботу в эфире канала "112 Украина".
"Порошенко умышленно не хотел обмена", — сказал Медведчук.
Политик заявил, что ранее он достиг договоренности об обмене пленными, но у Порошенко не было политической воли ее исполнить.
"Он этим вопросом не занимался", — отметил Медведчук.
По его мнению, если новоизбранный президент Владимир Зеленский "даст добро", то "обмен удерживаемых лиц можно провести за три-пять дней".
Медведчук заявил, что с мая 2018 года не принимал участия в заседаниях гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию на востоке Украины, поскольку украинские власти, по его мнению, не собирались выполнять ранее достигнутые договоренности по обмену по формуле "всех установленных на всех установленных".
27 декабря 2017 года в Донбассе состоялся последний крупный обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских пленных.
ТАСС: последние новости
В Центре по примирению не исключили, что боевики готовят атаку на Хаму СМИ: армия Хафтара обнаружила 60 тел в оставленной силами ПНС больнице вблизи Триполи Трамп уверен, что Ким Чен Ын не собирается нарушать обещания по денуклеаризации
Комментарии1
В мире , Украина , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В осажденном Триполи захотели сотрудничать с Москвой18
РФ предупредила о масштабном ударе боевиков в Сирии113
Израиль разбомбил офис информагентства Турции12
Появились подробности массового убийства на Урале75
Врач посоветовал «вызвать попа» пациенту с кровотечением31
Видео
Полный запрет для россиян. В США предложили новые санкции
В мире Политика
Назван подозреваемый в массовом убийстве на Урале
Происшествия
Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок
Происшествия
Массовая резня потрясла Челябинскую область
Происшествия Криминал
«Вассал Запада»: в Думе ответили Киеву
Политика Статьи
«Взрывоопасная конфронтация»: новое место битвы Трампа с Россией
США В мире
Накрутка голосов: известный блогер обрушилась на Алсу
Шоу-бизнес
Усилили охрану: украинцы массово рванули в Крым
Общество
Материлась и требовала высадить: Собчак обвинили в дебоше
Шоу-бизнес
Появилось видео с упавшим в реку Boeing 737
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение