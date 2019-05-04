Турция обвинила Израиль в атаке на офис своего информагентства в Газе

Мевлют Чавушоглу. Офис турецкого государственного информагенства Anadolu в секторе Газа подвергся атаке израильских военных, заявил глава МИД Турции Израиль поразил 70 военных целей в секторе Газа "Атака на офис Anadolu в Газе является новым примером безудержной агрессии Израиля. Его насилие против невинных людей — это преступление против человечности. Те, кто поощряет Израиль, также виновны. Будем продолжать защищать дело палестинского народа, даже если останемся в одиночестве", — написал Чавушоглу в Twitter. Израильтяне говорят, что за день они атаковали 120 целей в анклаве, откуда с утра было выпущено порядка 200 ракет и мин. Официальный представитель армии обороны Израиля Йонатан Конрикус ранее заявил, что все удары наносятся исключительно по военным целям, и обвинил противоположную сторону в обстрелах мирных жителей из густонаселенных районов анклава. Израильские медики ранее сообщили о двух раненных в ракетных атаках, включая женщину, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.