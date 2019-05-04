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Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне 

РИА Новости + ещё 3 36 минут назад
Отряды боевиков объединяются под командованием "Хайат Тахрир аш-Шам"* на юге Идлибской зоны деэскалации, возможно, для наступления на город Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
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"По имеющимся данным, за последние дни в районах населенных пунктов Эль-Латамна и Кафер-Зайта, расположенных на юге Идлибской зоны деэскалации, наблюдается концентрация отрядов боевиков различных незаконных вооруженных формирований, которые объединяются под командованием группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*. Нельзя исключить, что ими создается ударная группировка, вероятной целью которой может стать наступление на город Хама", — сказал Купчишин.
Идлиб остается последней сирийской провинцией, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования. По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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В мире , Ближний Восток , Видео , Сирия
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