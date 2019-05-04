Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне

Отряды боевиков объединяются под командованием "Хайат Тахрир аш-Шам"* на юге Идлибской зоны деэскалации, возможно, для наступления на город Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

"По имеющимся данным, за последние дни в районах населенных пунктов Эль-Латамна и Кафер-Зайта, расположенных на юге Идлибской зоны деэскалации, наблюдается концентрация отрядов боевиков различных незаконных вооруженных формирований, которые объединяются под командованием группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*. Нельзя исключить, что ими создается ударная группировка, вероятной целью которой может стать наступление на город Хама", — сказал Купчишин.

Идлиб остается последней сирийской провинцией, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования. По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.

*Террористическая организация, запрещенная в России.