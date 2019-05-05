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Мадуро призвал военных готовиться к войне с США 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми к обороне в случае вторжения США. Об этом сообщает RT.
«Нужно быть готовыми к тому, чтобы защищать родину с оружием в руках, если когда-нибудь североамериканская империя осмелится покуситься на эту священную землю», — заявил президент, выступая перед военнослужащими в штате Кохедес.
По словам Мадуро, американская сторона ведет «нетрадиционную войну» с целью ослабить Венесуэлу. Разведслужбы США подкупают военных, чтобы разделить и разрушить вооруженные силы изнутри, утверждает президент. Он также подчеркнул, что Боливарианская Республика обладает «самой мощной армией» в регионе.
Ранее 5 мая стало известно, что венесуэльская оппозиция признала провальной попытку свержения Мадуро. По словам лидера оппозиционных сил Хуана Гуайдо, причина неудачи заключается в недостаточной поддержке со стороны венесуэльских военных. Политик добавил, что открыт к предложению со стороны Вашингтона о начале военной интервенции в Венесуэлу.
2 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва мобилизует усилия стран, уважающих Устав ООН, чтобы противодействовать планам США по Венесуэле.
30 апреля Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.
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В мире , Латинская Америка , США , переворот в Венесуэле , Николас Мадуро , Сергей Лавров , МИД , ООН , Венесуэла
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