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Он повторяет мнение Путина: в США раскритиковали Трампа 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Ведущий CNN Джейк Таппер раскритиковал президента США Дональда Трампа после телефонного разговора, который у него на этой неделе состоялся с российским президентом Владимиром Путиным.
По мнению телеведущего, Трамп ведет себя так, словно он «представитель Кремля».
В ходе часовой беседы лидеры двух стран обсудили продолжающийся кризис в Венесуэле, напряженность в отношениях с Северной Кореей, торговые переговоры и отчет спецпрокурора Роберта Мюллера (продолжавшееся почти два года разбирательство относительно утверждений о влиянии Москвы на президентские выборы в США, в котором говорится об обнаруженных попытках России вмешаться в американские выборы 2016 года).
Трамп заявил журналистам, что Путин "не собирается вмешиваться" в ситуацию в Венесуэле, что противоречит мнению государственного секретаря Майка Помпео и советника по национальной безопасности Джона Болтона, настаивающих на том, что Россия поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«На этом шоу мы рассказывали о том, что сейчас в Венесуэле находятся российские войска. Просто, чтобы было ясно, президент не говорит «Ну, это то, что заявляет Путин». Он повторяет мнение Путина, как будто является пресс-секретарем Кремля»: «Он не хочет ввязываться в ситуацию в Венесуэле», — заявил Таппер.
Комментарии2
В мире , США , Николас Мадуро , Джон Болтон , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Владимир Путин , CNN
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