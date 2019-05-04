Он повторяет мнение Путина: в США раскритиковали Трампа

По мнению телеведущего, Трамп ведет себя так, словно он «представитель Кремля».

В ходе часовой беседы лидеры двух стран обсудили продолжающийся кризис в Венесуэле, напряженность в отношениях с Северной Кореей, торговые переговоры и отчет спецпрокурора Роберта Мюллера (продолжавшееся почти два года разбирательство относительно утверждений о влиянии Москвы на президентские выборы в США, в котором говорится об обнаруженных попытках России вмешаться в американские выборы 2016 года).

Трамп заявил журналистам, что Путин "не собирается вмешиваться" в ситуацию в Венесуэле, что противоречит мнению государственного секретаря Майка Помпео и советника по национальной безопасности Джона Болтона , настаивающих на том, что Россия поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро