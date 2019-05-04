Украинцы "вновь станут братским народом" для русских, когда согласятся стать вассалами России, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, позиции Киева и Москвы расходятся. Парламентарий выразил мнение, что Россия якобы пытается "восстановить империю".
"Мы мечтаем быть независимыми и именно в этом наша идеологическая размерность, которая будет всегда между нами. Если мы согласимся быть вассалами России и согласимся с потерей независимости, то мы снова для них станем братским народом", — сказал депутат.
Политик также обвинил Россию в "подлом нападении на Украину", перед которым Москва якобы "вела разного рода войны" против своего соседа. Он также согласился с недавним высказыванием избранного президента страны Владимира Зеленского о границе России и Украины.
"Что еще может быть у нас общего со страной, которая в грудь себя била и рассказывала, что она дружественная и братская, а потом подло напала на Украину? А до этого вела против Украины разного рода войны: информационные, экономические, энергетические и какие угодно", — заключил депутат.
Ранее Зеленский, возражая Владимиру Путину, отметившему, что россиян и украинцев связывают братские отношения, заявил, что единственным общим между Россией и Украиной осталась только граница. По словам избранного украинского президента, после возвращения контроля над ней Киев и Москва могут продолжать поиск точек соприкосновения.