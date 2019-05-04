Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве порассуждали о становлении украинцев вассалами России 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Reuters
Украинцы снова станут братским народом для русских, если согласятся стать вассалами России. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, национальные интересы Киева и Москвы не сходятся по многим позициям.
«Россия и любая российская власть мечтает о возобновлении империи, Советского союза и чего угодно. Мы мечтаем быть независимыми, и именно в этом наша идеологическая размерность», — подчеркнул он.
В связи с этим Москва признает Киев братской республикой, если он согласится с потерей независимости, считает депутат. Он отметил, что Украина не может иметь ничего общего со страной, которая ведет «агрессивную войну против Украины, оккупировала часть Донбасса, аннексировала Крым».
По мнению Крулько, раньше Москва говорила о Киеве как о дружественной и братской стране, однако затем она «подло напала» на Украину. До этого Россия якобы тоже вела «разного рода войны: информационные, экономические, энергетические», заключил депутат.
2 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывание российского лидера Владимира Путина о том, что у народов двух стран есть много общего. По словам избранного украинского президента, ничего общего, кроме границы, между государствами нет, поскольку Украина лишилась Крыма и столкнулась с агрессией в Донбассе.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.
Последние новости
Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа Россия захотела продать Турции Су-57 Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
Комментарии86
В мире , Конфликты , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Верховная Рада , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнул в реку: в США потерпел крушение пассажирский Boeing253
Европе указали на вседозволенность Москвы234
Агент в юбке: как ФБР шпионило за Трампом2
Названо число пострадавших в инциденте с Boeing 7371
Facebook начнет платить пользователям
Видео
Никогда не получит: Зеленскому поставили ультиматум
Политика В мире
Украинский аналог «Бессмертного полка» вызвал гнев Москвы
Политика Статьи
Забыть обо всем: Алсу «сбежала» после скандала
Шоу-бизнес
«Без войны никак?» Украину приготовили к худшему
Украина В мире
Это повторение ошибок: в Крыму ответили Зеленскому
Политика Статьи
Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди
В мире Статьи
Терпение лопнуло: приговор Бутиной разозлил Россию
Политика В мире
Мама финалиста «Голос. Дети» высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Лазарев прервал подготовку к «Евровидению»
Шоу-бизнес
«У кого кто глубже *****, у того и дорога»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение