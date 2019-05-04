Израиль поразил 70 военных целей в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля в ответ на ракетные обстрелы территории своего государства поразили 70 военных целей радикалов в секторе Газа.

ВВС Израиля продолжают наносить удары по объектам террористов в секторе Газа. К настоящему моменту были атакованы порядка 70 террористических целей в секторе Газа, — сообщили в армейской пресс-службе.

Как писал News.ru, около двухсот ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа с утра 4 мая. По данным армейской пресс-службы, десятки из них перехвачены. Для этого была задействована система ПВО «Железный купол». По данным израильской полиции, в результате ракетных обстрелов ранения получили двое израильтян.