Почему посол США в ФРГ заявил о возможном введении санкций за реализацию «Северного потока — 2»

Посол США Германии Ричард Гренелл заявил о возможности введения санкций против европейских компаний — участниц строительства «Северного потока — 2». Это уже не первая подобная угроза со стороны дипломата. Впрочем, эксперты считают, что Вашингтон не станет переходить от слов к делу. По мнению аналитиков, в Белом доме понимают, что ограничительные меры не остановят реализацию проекта российского газопровода, однако могут крайне негативно сказаться на отношениях Соединённых Штатов с Европой.

Немецкие компании, которые принимают участие в проекте «Северный поток — 2», могут подпасть под американские санкции. Об этом заявил Ричард Гренелл в интервью немецкому изданию Focus. «С американской точки зрения, этот газопровод не только транспортирует газ, но и имеет высокий санкционный риск», — считает дипломат.

Напомним, в проекте строительства магистрального газопровода участвуют пять европейских компаний: немецкие Wintershall DEA и Uniper, австрийская OMV, британская Shell и французская Engie. Ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года.

Гренелл уже не в первый раз грозит Европе санкциями за участие в международном газовом проекте. В январе американский посол разослал письма ряду немецких компаний, в которых предлагал учесть возможные «репутационные издержки и риск санкций» со стороны США за участие в строительстве газопровода.

Через месяц он призвал правительство Германии пересмотреть своё отношение к сотрудничеству с Россией в экономической сфере. «Если Германия действительно обеспокоена российским ядерным оружием, разве не должна она тогда отказаться от предоставления Москве большего влияния за счёт покупки российского газа?» — заявил Гренелл в интервью Die Welt.

В апреле он несколько смягчил свою риторику. У Германии есть потенциал «стать любимой страной» Дональда Трампа , так как немцы «говорят на одном языке» с американским президентом, заявил посол США в интервью изданию Bild. «Этот язык, на котором говорит Трамп, — рабочие места и экономика», — подчеркнул Гренелл.

Энергетическая независимость и экономическая выгода

Тимофей Бордачёв. Газопровод, который напрямую свяжет Россию и Германию, идёт вразрез с долгосрочными интересами США и политикой Дональда Трампа, отмечают эксперты. «Этот проект увеличивает энергетическую независимость Европы от США», — сказал в беседе с RT директор Центра комплексных европейских исследований НИУ ВШЭ

По словам эксперта, Трамп планирует увеличить экспорт в Европу американского сжиженного природного газа, поэтому рассматривает Россию как опасного конкурента, которого нужно вытеснить с рынка, напоминает эксперт.

Кроме того, запуск «Северного потока — 2» снизит объёмы транзита газа через украинскую территорию в государства Европы, что, безусловно, повлечёт за собой сокращение доходов Украины.

«Выступая против трубопровода, который напрямую свяжет Россию и Германию, США хотят поддержать своего украинского союзника. Кроме того, у американцев есть стратегическая цель — уменьшить доходы Москвы от экспорта нефти и газа. Они полагают, что таким образом можно дестабилизировать обстановку в России», — отметил в беседе с RT заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский.

Евросоюзу , напротив, «Северный поток — 2» выгоден, так как он гарантирует стабильность поставок энергоносителей и низкую, особенно в сравнении с поставками из США, цену на газ, отмечает эксперт.

«Это крайне важно для Германии, являющейся крупнейшим потребителем энергоресурсов в Евросоюзе. Здесь тот случай, когда экономические интересы Соединённых Штатов и ЕС сталкиваются напрямую», — констатирует Вардомский.

По этой причине позицию США по «Северному потоку — 2», несмотря на все усилия Вашингтона, ведущие государства Евросоюза не поддерживают, отмечает эксперт. В Германии, например, за строительство газопровода из России высказываются основные партии страны, порой весьма критически оценивающие российскую внешнюю политику.

«ХДС всегда заявлял, что поддерживает этот проект независимо от того, актуален он или нет», — цитирует Интерфакс заявление Аннегрет Крамп-Карренбауэр, главы Христианско-демократического союза, входящего в правящую коалицию.

В правительстве Германии также поддерживают строительство газопровода и негативно оценивают заявления Гренелла по поводу проекта.

«Вопросы энергетической политики Евросоюза должны решаться в Европе, а не в США», — передаёт ТАСС слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса по поводу писем немецким компаниям, которые рассылал американский посол.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель считает аргументы Гренелла безосновательными.

«Будем ли мы зависеть от России в свете строительства второго газопровода? Я думаю, что нет, если мы одновременно будем заниматься диверсификацией поставок газа», — заявила Меркель на пресс-конференции в феврале 2019 года.

«Доктрина Трампа» в Европе не работает

Для борьбы с «Северным потоком — 2» в Соединённых Штатах давно создана законодательная база. Ещё в 2017 году американский конгресс принял закон CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций»), который позволяет Вашингтону «наказывать» инвесторов строительства газопровода из России.

Однако санкции против них до сих пор не введены, поскольку всё равно не смогут помешать «Северному потоку — 2», считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета Станислав Митрахович. В случае применения санкционного давления на европейские компании Москва готова взять все расходы по реализации проекта на себя, напомнил эксперт. Поэтому, даже если США применят закон CAATSA, они всё рано не добьются желаемого результата, зато понесут серьёзные репутационные потери.

«Все увидят, что американцы применили санкции, а они не сработали», — пояснил Митрахович в беседе с RT.

И всё же, по мнению аналитиков, у США есть возможности повлиять на отдельных европейских участников «Северного потока — 2». В проекте задействованы примерно 700 фирм-подрядчиков из разных стран ЕС, в том числе Германии. На них американцы могут наложить те или иные ограничения, отмечает Вардомский.

«Их могут отрезать от финансирования, оштрафовать за какие-нибудь нарушения, не пустить работать в США, что очень болезненно, так как американский рынок большой и туда идёт значительная часть экспорта из Германии. Технические возможности повлиять на участников проекта у Соединённых Штатов есть, но вопрос заключается в том, воспользуются ли ими в Вашингтоне. Там не могут не понимать, что если США будут всерьёз давить на немецкий бизнес, Германия, а вместе с ней весь Евросоюз молчать не станут», — сказал эксперт.

По его мнению, маловероятно, что американцы пойдут на серьёзный конфликт с ЕС из-за «Северного потока — 2».

«Торговая война может нанести слишком серьёзный ущерб не только экономике стран Евросоюза, но и самим США. «Северный поток — 2» — это не тот приз, ради которого в Вашингтоне и Берлине будут так рисковать», — считает Вардомский.

Эксперты полагают, что США пробуют при помощи психологического воздействия добиться затягивания или сворачивания проекта строительства газопровода.

«Посол США в Германии — это человек, известный своими резкими и довольно радикальными заявлениями. Гренелл играет роль «злого полицейского» в переговорном процессе Трампа с Европой. Предупреждения о санкциях могут длиться долго, но реально до них дело не дойдёт», — считает Тимофей Бордачёв.

Эксперт напомнил, что в интервью Die Welt Гренелл рассказал о «доктрине Трампа», которая сейчас продолжает формироваться и развиваться и которой США придерживаются в отношениях с враждебными государствами. По словам Гренелла, суть доктрины — в двустороннем подходе к проблеме. Сначала Вашингтон использует мягкие рычаги давления. Если ситуация не меняется в желательную для него сторону, давление усиливается.

«Мы вводим максимально жёсткие санкции, в то же время предлагая переговоры, чтобы увидеть, изменится ли позиция определённых государств», — заявил журналистам посол США.

«Можно сказать, что в отношении Германии Трамп действует так же, только вместо реальных рычагов давления звучат угрозы использования этих рычагов, и не более», — резюмировал Бордачёв.