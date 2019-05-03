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Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным 

RT на русском 1 час назад
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
«У меня был долгий и очень хороший разговор с президентом России Путиным. Как я всегда говорил, задолго до того, как началась «Охота на ведьм», ладить с Россией, Китаем и всеми — это хорошо, а не плохо», — написал Трамп в Twitter.
Он отметил, что стороны обсудили вопросы торговли, ситуациях в Венесуэле, Украине, Северной Кореи, контроля над ядерными вооружениями.
«Очень продуктивные переговоры!» — отметил Трамп.
Ранее в Белом доме заявили, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуации в Венесуэле и Северной Корее.
Позднее факт разговора подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что беседа продолжалась почти полтора часа. Также в Кремле рассказали о темах переговоров Трампа и Путина.
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В мире , Политика , США
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