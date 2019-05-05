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Натравить на Россию ЦРУ и ФБР пообещала кандидат в президенты США Клобучар 

Газета.Ru + ещё 79 6 минут назад
Фото: Reuters
Американский сенатор Эми Клобучар, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента, упрекнула действующего главу США Дональда Трампа в излишней мягкости во время телефонного разговора со своим коллегой из России Владимиром Путиным, передает Associated Press.
Она добавила, что на месте Трампа пригрозила бы Путину во время разговора ЦРУ и ФБР.
"Будь я президентом, я бы сказала Владимиру Путину: у нас есть ваш номер, у меня есть ФБР для вас, у нас есть ЦРУ, которое следит за всем этим, я выяснила, что вы, ребята, замышляете. Мы защитим наши выборы и наложим на вас еще больше санкций", — сказала Клобучар.
Она также выразила сожаление по поводу того, что американский Конгресс не смог допросить спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу его расследования "российского дела".
Президентские выборы в США пройдут в 2020 году.
Ранее Трамп увидел сходство между Клобучар и снеговиком.
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В мире , США , Роберт Мюллер , Эми Клобучар , Дональд Трамп , Владимир Путин , ФБР , ЦРУ , Associated Press
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