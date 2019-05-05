Натравить на Россию ЦРУ и ФБР пообещала кандидат в президенты США Клобучар

Американский сенатор Эми Клобучар , объявившая о намерении баллотироваться на пост президента , упрекнула действующего главу США Дональда Трампа в излишней мягкости во время телефонного разговора со своим коллегой из России Владимиром Путиным, передает Associated Press. ФБР. Она добавила, что на месте Трампа пригрозила бы Путину во время разговора ЦРУ "Будь я президентом, я бы сказала Владимиру Путину: у нас есть ваш номер, у меня есть ФБР для вас, у нас есть ЦРУ, которое следит за всем этим, я выяснила, что вы, ребята, замышляете. Мы защитим наши выборы и наложим на вас еще больше санкций", — сказала Клобучар. Она также выразила сожаление по поводу того, что американский Конгресс не смог допросить спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу его расследования "российского дела". Президентские выборы в США пройдут в 2020 году. Ранее Трамп увидел сходство между Клобучар и снеговиком.