СМИ: Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валюту

Монетный двор Бразилии прекратил печатать венесуэльские боливары. Об этом сообщила в пятницу газета Folha de S.Paulo.

Как уточняется, действовавшее до недавнего времени соглашение с международной компанией, в рамках которого венесуэльскую валюту печатали на бразильских станках, истекло в марте, а новое так и не было заключено.