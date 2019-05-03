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Уволенному министру в Норвегии вновь доверили министерство 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Public domain
Покинувшая в прошлом году в Норвегии пост министра юстиции из-за скандала Сильви Листхауг вновь стала членом правительства скандинавского государства. Теперь политик, представляющая Партию прогресса, займёт пост министра по делам старшего поколения и здравоохранения.
Об этом сообщила в пятницу норвежская телекомпания NRK.
Листхауг вынуждена была оставить пост главы Минюста после публикации в Facebook, в которой она резко высказалась по поводу миграционной политики местных оппозиционеров. Министру предлагали выразить вотум недоверия в парламенте, однако на фоне скандала она сама подала в отставку.
Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй отправила в отставку скандально известного за свои антироссийские высказывания главу Министерства обороны Гэвина Уильямсона, писал News.ru.
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