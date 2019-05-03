Правительство Эстонии восстало против Европы

Серьезный политический кризис разгорается в Эстонии — президент страны публично конфликтует с членами собственного правительства. Все дело в том, что одна из местных политических партий выбрала себе во враги не только Москву , но и Брюссель , и даже лично Ангелу Меркель . Как такое произошло?

В конце апреля в Эстонии принесло присягу и вступило в полномочия новое правительство страны, сформированное Центристской партией, «Отечеством» и национал-радикальной Консервативной народной партией Эстонии (EKRE). Церемония оказалась омрачена скандалом.

Сначала премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) и члены его нового кабинета один за другим чинно клялись работать на благо народа Эстонии. Но внезапно, когда настала очередь новоиспеченного министра торговли и инфотехнологий Марти Куузика (EKRE), присутствовавшая на церемонии президент Керсти Кальюлайд демонстративно вышла. Таким образом она отреагировала на обнародованные обвинения в адрес Куузика. Эстонские издания написали, что тот якобы «годами терроризировал морально и физически» свою бывшую жену.

Резонанс получился нешуточный. Марти Куузик сначала заявил, что не видит оснований покидать министерский пост и пообещал защитить свою репутацию через суд.

«Президент могла бы уважить право судебных органов признавать кого-то виновным. Я не могу уходить из правительства из-за вещей, в которых я не повинен», — сказал Куузик.

Однако, когда стало известно, что прокуратура завела на него уголовное дело, он не выдержал и сообщил о своей отставке. В свою очередь, Кальюлайд заявила, что отставка Куузика «ободряет всех женщин Эстонии» и поблагодарила прессу и правоохранительные органы за то, что они так быстро разобрались с несостоявшимся министром.

Правда, тот по-прежнему уверяет, что не избивал бывшую жену, не кидал в нее стул и не ломал ей руку, как пишет пресса. Он утверждает, что стал жертвой спланированной операции по дискредитации. Впрочем, Куузик признает, что в прошлом году его бывшая жена действительно сломала руку, но это, по его словам, случилось зимой во дворе.

«Просто человек потерял равновесие», — оправдывается бывший министр.

Но ему уже мало кто верит — ведь, помимо прочего, выяснилось, что всего пару месяцев назад полиция поймала Куузика пьяным за рулем.

Эстонские журналисты, так успешно раскопавшие сомнительные факты его биографии, могут поздравлять себя с успехом. Ведь результатом их работы стала не только втоптанная в грязь репутация Куузика (сам по себе он мало кого интересует), а мощный удар по репутации партии EKRE, в рядах которой состоит министр-однодневка. Недаром глава этой партии, новоиспечённый эстонский министр внутренних дел Март Хельме, раздраженный поведением Кальюлайд в ходе истории с Куузиком, посоветовал ей задуматься о своем соответствии занимаемой должности.

Основанная в 2012-м радикально-шовинистическая Консервативная народная партия Эстонии принадлежит к новому для Прибалтики типу. Понятно, что она русофобская по духу, агитирует за окончательную ликвидацию в Эстонии русских школ и даже выступает против ратификации пограничного договора с РФ (на том основании, дескать, что «в состав сегодняшней России входят исконные эстонские земли»). Подобное в странах Прибалтики никак не возбраняется и, напротив, даже приветствуется. Однако, с почти не меньшим пылом EKRE выступает и против «тлетворного» влияния Евросоюза . Это — партия классических евроскептиков.

В наиболее наглядном виде это проявилось в ноябре прошлого года, когда в Рийгикогу (парламенте) обсуждали, стоит ли Эстонии присоединиться к рамочному Глобальному пакту ООН о миграции, который приняли месяцем позже на специальной международной конференции в Марракеше. Данный документ касается таких проблем, как защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции.

Обсуждали эстонские парламентарии данную тему очень бурно. И вот тогда-то зампредседателя Консервативной народной партии Мартин Хельме заявил, что эстонскому народу пора подать правительству и президенту чёткий сигнал о том, что поддержка подобного соглашения неприемлема.

«Марракешский договор — это сплетенный за спинами мононациональных государств заговор, вопреки конституционному порядку стремящийся превратить нас в пункт назначения для иммиграции. Это основательная программа по ликвидации мононациональных государств и поощрению мультикультурализма», — считает Хельме.

Консервативная народная партия инициировала сбор подписей против миграционного соглашения ООН. В кратчайшие сроки эту петицию подписало более 20 000 человек. И вот тогда-то в ситуацию вмешалась президент Эстонии Керсти Кальюлайд, высказавшаяся, напротив, в поддержку подписания соглашения. Кульминации этот кризис достиг 26 ноября, когда в Таллине, на площади перед зданием Рийгикогу прошёл многотысячный митинг против «предательской миграционной политики» (уже второй по счету за месяц), организованный «консервативными народниками».

Выступавшие ораторы кричали, что если Эстония подпишет пакт ООН о миграции, со временем это приведет к массовому наплыву беженцев и исламизации государства. Много негатива было высказано и в адрес германского лидера Ангелы Меркель, которую эстонские правые считают главной виновницей миграционного нашествия в Евросоюз.

Зато выражалась поддержка властям Венгрии и Польши, отказавшимся присоединяться к соглашению ООН. Представители эстонских социал-демократов тоже пришли на митинг — председатель партии Евгений Осиновский, Свен Миксер, министр культуры Индрек Саар, глава МВД Катри Райк, депутат Европарламента Индрек Таранд. Они хотели разъяснить свою позицию, но агрессивная толпа совершенно не настроена была их выслушивать — раздались вопли негодования и свист. Индрек Таранд попытался прорваться на трибуну. На него набросились, повалили и стали избивать ногами. Позже Мартин Хельме обвинил Таранда, отделавшегося ушибами, в том, что якобы тот явился на митинг пьяным.

После того, как социал-демократам пришлось уйти, руководители EKRE смогли вновь выступать с речами перед своими единомышленниками. Глава партии Март Хельме (отец Мартина) снял с головы шляпу и громогласно сказал:

«Свен Миксер, почему за спиной народа ты затеваешь такие преступные махинации с неверными трактовками соглашения ООН и ложью касательно этого документа в СМИ? Якобы Эстония потеряет союзников, если не подпишет соглашение. Извините, но разве Россия — наш союзник, разве Зимбабве, Конго или Нигерия — наши союзники? А тем временем настоящие наши союзники — Австрия, Бельгия, США — не присоединились к соглашению».

Пикетчики поддержали слова Хельме гулом одобрения.

Однако в конечном итоге Рийгикогу большинством голосов всё же одобрил присоединение Эстонии к пакту ООН по миграции. Это вызвало негодование у электората правых. Однако, заявления EKRE по поводу мигрантов, которых в этой партии открыто называют «грязью», «человеческим мусором» и «ленивыми тараканами», сделали «консервативных народников» токсичными изгоями в глазах Брюсселя и послушной его воле эстонской правящей верхушки. Тем более, что EKRE совершила и другой непростительный, в глазах европейских либералов грех — обещает добиваться отмены ныне действующего в Эстонии «Закона о сожительстве», узаконившего, в частности, гей-браки.

В начале марта в Эстонии состоялись парламентские выборы. Большинство участвовавших в них политических сил в ходе своих предвыборных кампаний клялись никогда не сотрудничать с «экстремистами и маргиналами» из EKRE — давал такие обещания и премьер-министр Юри Ратас, возглавляющий Центристскую партию. Однако после выборов ему пришлось отступиться от своих обещаний. Для «центристов» эти выборы оказались малоудачными — и дабы сохранить власть и пост премьера для Ратаса, им пришлось создавать новую коалицию с участием в том числе и еще недавно презираемых «консервативных народников» (те как раз набрали приличное количество голосов). А вот те же социал-демократы в новое правительство уже не попали.

Глава EKRE Март Хельме пообещал, что его партия в правительстве не станет сидеть сложа руки.

«Мы пойдём в правительство, если сможем сделать то, что хотим: отменить закон о сожительстве, осуществить постепенный переход на эстоноязычное образование (в школах нацменьшинств, — ВЗГЛЯД), остановить и переиграть нынешний проект Rail Baltica (эстонские правые считают, что этот проект создания пассажирской железнодорожной трассы в Прибалтике, на которой ЕС готов дать огромные суммы, нанесет большой экологический урон Эстонии. — ВЗГЛЯД), получить вооруженную или независимую погранохрану, которая не только занимается проверкой документов, но и способна при необходимости защитить границу», — заявил Хельме в интервью изданию Maaleht.

Множество влиятельных политиков пытались отговорить Ратаса от союза с национал-радикалами. Сам руководитель фракции Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) в Европарламенте Ги Верхофстад направил Юри Ратасу электронное письмо с призывом отказаться от планов по формированию правительственной коалиции с участием EKRE. В своём письме бывший премьер-министр Бельгии Верхофстад настойчиво просит не брать эту партию в коалицию, называя EKRE «праворадикальной и напоминающей фашистские режимы в Европе». По мнению главы фракции АЛДЕ, такое сотрудничество «навредит эстонскому обществу и геополитической позиции государства, причинив невосполнимый ущерб нашему замечательному сотрудничеству в либеральной семье».

Уговоры остались безответными — и теперь противники EKRE выбрали другую тактику: они пытаются дискредитировать «консервативных народников», обвиняя их во всяческих позорных прегрешениях. Вслед за успешной атакой на Куузика пресса атаковала уже самого главу партии Марта Хельме. Его обвиняют в том, что он взял к себе на работу советником экс-военного Марка Майорова, который много лет назад на собеседовании словесно издевался над женщиной, желавшей получить должность в армии. Нет сомнения, что сейчас идут усиленные раскопки с целью извлечения и более существенного компромата на членов EKRE.

Тут нужно понимать, что одним противников эстонской Консервативной народной партии является сама президент Керсти Кальюлайд.

Ведь она как раз являет собой идеальный типаж евробюрократа, готового везде и во всем подчиняться диктату Брюсселя. С мая 2004 года Кальюлайд являлась представителем Эстонии в Европейской счетной палате

Кальюлайд является сторонницей национал-либерализма по-эстонски — хоть она тоже выступает за закрытие русских школ и ассимиляцию русскоязычного населения, но во всем остальном считается идеальной сторонницей «либеральных ценностей». Антиевропейский и антилиберальный пафос EKRE вызывает у нее неприязнь — и это у президента семейное. Недавно единокровный брат президента Раймонд Кальюлайд, являвшийся высокопоставленным функционером Центристской партии, громко ее покинул — в знак протеста против коалиции «центристов» с «консервативными народниками».

Нет сомнений, что война между «либералами» и «националистами» в Эстонии будет обостряться.