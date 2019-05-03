Напомнить о себе: Лондон введет «сногсшибательные» санкции против РФ и КНР

С Brexit'ом у Соединенного Королевства как-то не заладилось. Практически с самого начала. Покинуть ЕС красиво, быстро, эффектно и с соблюдением своих интересов не получилось. Скорее, наоборот. Процесс отпадения от "дружной" европейской семьи превратился в растянутую по времени и очень скучную, однообразную мыльную оперу. Многие теперь Великобританию вольно или невольно воспринимают как страну, которая и уйти толком не может, и остаться не получается. Короче говоря, участвует в мышиной возне, которая составляет львиную долю ее повестки.

Между тем значительной части британского истеблишмента кровь из носу нужно менять сложившийся на текущий момент имидж их страны. В глазах мировой общественности она должна оставаться сильным игроком, одним из ключевых представителей западного мира, эдакой квазиимперией. Иначе из гипотетического во вполне реальный перерастет риск оказаться на обочине глобальных политических событий и тенденций. Но как напомнить о себе не только в связи с утомившим всех, включая самих британцев, Brexit'ом? Так есть же проверенный, хотя и жутко банальный способ — санкции! Демонстрация своей силы, превосходства. Пусть даже мнимых. Главное же в современном мире, как известно, пиар.

Вот и решило правительство этой чудесной европейской, но уже "полуеэсовской" страны разработать некие шаги по борьбе с иностранным влиянием, которые коснутся Москвы и Пекина. Для начала решили "дать по лбу" своим. Видимо, чтобы чужие боялись. И пресечь лоббистскую деятельность членов парламента. Этих уважаемых, а в ряде случаев и очень родовитых господ с благородными манерами в скором времени могут обязать представлять отчеты о своих активах, связанных с Россией и Китаем. И чтобы ни-ни, ни одна мышь не проскочила.

Еще одна мера — закон о шпионаже. Иностранных лазутчиков и агентов будут беспощадно разоблачать и выдворять из страны, даже если они в ней находятся на легальных основаниях. И да, правильно, чтобы и тут ни одна мышь не проскочила. А то, видите ли, сегодня королевство, как пишут местные СМИ, буквально наводнено всякими подозрительными типами. Буквально куда ни плюнь — шпион. Куда не ступи — лазутчик. Куда взгляд ни кинь — агент.

Наконец, правительственные структуры могут гораздо пристальней присмотреться к деятельности китайской компании Huawei. Тем более, американцы уже показали, что в рамках конкуренции, как они ее понимают, можно пользоваться любыми средствами. Например, арестовывать руководителей конкурирующих корпораций. Или вредить по-мелкому, но постоянно. В этом смысле Лондон, конечно, будет не оригинален. С другой стороны, а кто требует от него оригинальности? Напомнить о себе "граду и миру" можно и с помощью вполне тривиальных ходов. Кстати, у британцев есть подозрения, что сотрудники Huawei тоже могут быть разведчиками. Ну точно! И ходят они в плащах и наглухо надвинутых шляпах исключительно в темное время суток, прижимаясь к стенам зданий. Как только этих негодяев схватят, они будут выдворены из Великобритании, стращает местная пресса.

Источники в правительственных кругах сообщают, что все эти грандиозные, да что там — сногсшибательные планы будут озвучены во время грядущей речи королевы, которая недавно отпраздновала свой 93-й день рождения. Разумеется, весь этот пакет мер, как заявляет министр по вопросам безопасности Бен Уоллес , обеспечит "прозрачность политической системы" и будет способствовать защите государства от "гибридных атак". А работа над ним началась после инцидента в Солсбери. О чем, собственно, нетрудно догадаться.

В общем, скоро открывается грандиозная пиар-кампания по возвращению Британии былой значимости. В виде нового сезона охоты на ведьм. Трамп же возвращает Америке былое величие. А Лондон что, хуже? Но что эта кампания даст для повышения прозрачности политической системы королевства — тайна, покрытая мраком. Точнее, традиционным британским туманом.