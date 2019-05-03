В Кувейте в третий раз прошла акция «Бессмертный полк»

По меньшей мере 200 человек приняли в пятницу участие в акции "Бессмертный полк" в Кувейте , приуроченной к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие проходит в эмирате уже третий год подряд, оно организовано комитетом российских соотечественников, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Бессмертный полк" — это не только марш или митинг, это народная летопись, — обратились к присутствующим представители Координационного комитета объединения российских соотечественников в Кувейте. — "Бессмертный полк" — это и фронтовики, и партизаны, и блокадники, и труженики тыла, и малолетние узники фашистских лагерей, и жители оккупированных деревень и городов, все они сейчас вместе с нами. Это скромные люди, которые и не думали, что в годы войны совершали подвиг".

Почтить память внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне пришли граждане РФ, СНГ, а также представители смешанных семей, выходцы из арабских государств.

"Мы уже третий год участвуем в этой акции и обязательно приводим детей. Их бабушка участвовала в Великой Отечественной войне, и важно, чтобы они это помнили и смогли передать эту память будущим поколениям", — поделился впечатлениями Имад — отец троих детей, женатый на россиянке.

"Праздник напоминает нам о великой победе над несправедливостью и ненавистью в мире, и мы благодарны поколению, которое положило жизнь и отдало все ради светлого и мирного будущего", — сказал он.

По традиции во время акции, прошедшей у посольства РФ в Кувейте, прозвучали песни военных лет, дети и внуки ветеранов делились историями из жизни своих родных и близких. После мероприятия импровизированный хор исполнил песню "Журавли".

"Бессмертный полк" — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах, а с 2015 года акция официально стала общероссийской.