Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Венесуэлы расследуют попытку госпереворота 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Как заявил генпрокурор Венесуэлы, по делу о недавней попытке переворота уже запрошено 18 ордеров на арест гражданских и военных лиц, вовлеченных в заговор против президента Ниоласа Мадуро.
Проведено 17 обысков, многие задержанные дают показания, сообщает телеканал "Россия 24". Одним из ответственных за попытку госпереворота — генпрокуратура называет оппозиционера Леопольда Лопеса, который сбежал в испанское посольство.
Президент Мадуро заявил, что замысел Вашингтона свергнуть его — провалился. А сам американский лидер Трамп уже засомневался в успехе и поставил под сомнение надежность разведданных о Венесуэле, которые есть у Вашингтона.
Вести.Ru: последние новости
Британские консерваторы потерпели серьезное поражение на выборах в местное самоуправление Коломойский признался, что он с Аваковым "болеет против Пети" Король Таиланда вступил в брак с генералом
В мире , Генпрокуратура РФ , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнул в реку: в США потерпел крушение пассажирский Boeing-73796
Европе указали на вседозволенность Москвы194
Названо число пострадавших в инциденте с Boeing 737
Назван срок, когда украинцы «снова станут братьями» для РФ60
В Москве загорелись «Известия»
Видео
Никогда не получит: Зеленскому поставили ультиматум
Политика В мире
Украинский аналог «Бессмертного полка» вызвал гнев Москвы
Политика Статьи
Забыть обо всем: Алсу «сбежала» после скандала
Шоу-бизнес
«Без войны никак?» Украину приготовили к худшему
Украина В мире
Это повторение ошибок: в Крыму ответили Зеленскому
Политика Статьи
Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди
В мире Статьи
Терпение лопнуло: приговор Бутиной разозлил Россию
Политика В мире
Мама финалиста «Голос. Дети» высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Лазарев прервал подготовку к «Евровидению»
Шоу-бизнес
«У кого кто глубже *****, у того и дорога»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение