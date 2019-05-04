Власти Венесуэлы расследуют попытку госпереворота

Как заявил генпрокурор Венесуэлы , по делу о недавней попытке переворота уже запрошено 18 ордеров на арест гражданских и военных лиц, вовлеченных в заговор против президента Ниоласа Мадуро.

Проведено 17 обысков, многие задержанные дают показания, сообщает телеканал "Россия 24". Одним из ответственных за попытку госпереворота — генпрокуратура называет оппозиционера Леопольда Лопеса, который сбежал в испанское посольство.

Президент Мадуро заявил, что замысел Вашингтона свергнуть его — провалился. А сам американский лидер Трамп уже засомневался в успехе и поставил под сомнение надежность разведданных о Венесуэле, которые есть у Вашингтона.