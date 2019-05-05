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Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро и не исключил иностранной интервенции 

ТАСС + ещё 18 1 час назад
Фото: EPA
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило. Об этом он заявил в субботу в интервью американской газете "Вашингтон пост".
По словам Гуайдо, он рассчитывал, что Мадуро сложит с себя полномочия, поскольку военные начнут массово переходить на сторону оппозиции. Однако этого не произошло. В связи с этим политик признал, что он и его сторонники просчитались.
"Возможно, причина в том, что нам до сих пор нужно больше солдат для поддержки для того, чтобы защитить конституцию", — заявил он.
При этом политик дал понять, что открыт к предложению со стороны США о начале военной интервенции в Венесуэлу. Отвечая на вопрос о том, что бы он сказал помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону, если бы тот позвонил ему и предложил военное вмешательство Вашингтона, Гуайдо сказал: "Спасибо за такой вариант, мы оценим это предложение и, возможно, рассмотрим его в парламенте, чтобы разрешить этот кризис. Если это будет необходимо, возможно, мы одобрим его".
Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне оппозиции, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали десятки человек. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны свыше 200 участников протестов.
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Комментарии26
В мире , Конфликты , Латинская Америка , Николас Мадуро , Джон Болтон , Washington Post , Венесуэла , США
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