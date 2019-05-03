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На Украине придумали новый способ увеличения численности армии 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Согласно законопроекту, будет введено понятие "особого периода", во время которого резервистов будут призывать на службу без объявления мобилизации войск.
Для таких лиц предусматривается длительность службы до шести месяцев, причем общий срок не может превышать 18 месяцев за весь период прохождения службы в особый период. При этом отмечается, что резервисты также могут быть задержаны на службе до шести месяцев сверх этого срока по указу президента Украины.
Кроме того, законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины статьей за уклонение от службы в особый период, наказание за которое будет варьироваться от крупного денежного штрафа до пяти лет лишения свободы за неоднократное нарушение.
Также сообщается, что от службы в "особый период" могут быть освобождены лица с правом на пенсию по выслуге лет, по состоянию здоровья, при служебном несоответствии и другим причинам. При этом прошедшие такую службу смогут иметь льготы на отпуск, обеспечение семьи жильем и социальные гарантии.
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В мире , Верховная Рада
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