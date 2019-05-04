Разрушение Украины: что принесет правление Зеленского

Депутат Рады заподозрил в будущем правлении Зеленского разрушение Украины

В начале ролика звучат фрагменты из видео, в котором Зеленский приглашал Петра Порошенко на дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве, а также ответ действующего президента Украины. Обращение Мураева снято примерно в том же стиле, что и ролик Зеленского: Мураев идет по ночному (на видео Зеленского показано дневное время суток) стадиону и указывает новоизбранному президенту на одну из важнейших проблем страны.

"К сожалению, в вашей стратегии очень много недосказанных, взаимоисключающих и темных мест. ваша позиция по разрешению конфликта на востоке нашей страны — это точная калька с того, что предлагал нам Порошенко в течение последних пяти лет, а это значит: продолжение войны, разрушение нашей страны, и это путь в никуда", — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что лишь прямые переговоры с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР способны привести к урегулированию ситуации на юго-востоке страны. Кроме того, отметил Мураев, с Россией переговоры должны вести послы и кадровые дипломаты, а не "бизнесмены и кумовья".

"Вы можете и должны говорить с Донбассом — с нашими гражданами, со всеми сторонами конфликта. И это зависит от вас. Владимир Александрович, вам поверила вся страна, поверила, что темные времена позади. Помните: намного легче погасить свет внутри, чем рассеять тьму вокруг. Хотели в историю — действуй…те", — заявил депутат, сымитировав заключение Зеленского в его видеоролике: "Даю вам 24 часа. Думай…те".

Власти Украины более пяти лет ведут военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.