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Мадуро не принимает самостоятельных решений, утверждает президент Бразилии 

ТАСС 58 минут назад
Фото: EPA
Президент Венесуэлы Николас Мадуро при проведении политического курса не принимает самостоятельных решений. С таким утверждением выступил в четверг президент Бразилии Жаир Болсонару в интервью газете "Фолья ди Сан-Паулу".
"Мадуро даже самим собой не распоряжается. Им командуют генералы — кубинские и в большей степени российские", — считает политик. По мнению главы крупнейшего латиноамериканского государства, венесуэльский лидер находится под постоянным наблюдением силовиков.
Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали десятки человек. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны свыше 200 участников протестов.
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В мире , Николас Мадуро , Бразилия , Венесуэла
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