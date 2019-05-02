Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами. Такое мнение в четверг в интервью журналистам украинского издания "Бигус. Инфо" озвучил олигарх Игорь Коломойский.
" [В Донбассе] гражданский конфликт, воюют украинцы с украинцами, а Россия поддерживает одну часть украинцев", — сказал он.
В создании такой ситуации он обвинил Москву, которая якобы воспользовалась неблагополучной ситуацией в регионе.
Коломойский добавил, что государственный переворот 2014 года через пять лет привел к сокращению населения страны на 13 млн человек.
"Майдан" — это плохо, потому что власть Виктора Януковича довела до "майдана", революция — это всегда плохо", — подчеркнул он.
Коломойский констатировал, что в настоящее время на Украине есть горячий конфликт в Донбассе, а также "холодный" — по всей стране, и он проявляется в ненависти среди граждан.
Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года, организаторы акций протеста на площади Независимости обвинили президента Виктора Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началось жесткое трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан", в ходе которого агрессивно настроенные активисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка. На Институтской улице 20 февраля 2014 года началась стрельба неустановленных снайперов, в результате которой погибли 53 человека, правительство ушло в отставку, Янукович покинул страну, а власть взяли оппозиционные фракции в Верховной раде.
После государственного переворота в феврале 2014 года новые власти Украины не смогли получить поддержку всех жителей страны — Донбасс выступил против курса на разрыв отношений с Россией. Впервые о намерении начать военную кампанию против жителей востока Украины 7 апреля 2014 года заявил исполнявший тогда обязанности президента страны Александр Турчинов. Для подавления этого протеста в регион была отправлена армия. Начавшиеся в апреле столкновения армии и формирований украинских националистов с отрядами ополчения Донбасса к лету того же года переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.