Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами. Такое мнение в четверг в интервью журналистам украинского издания "Бигус. Инфо" озвучил олигарх Игорь Коломойский

" [В Донбассе] гражданский конфликт, воюют украинцы с украинцами, а Россия поддерживает одну часть украинцев", — сказал он.

В создании такой ситуации он обвинил Москву , которая якобы воспользовалась неблагополучной ситуацией в регионе.

Коломойский добавил, что государственный переворот 2014 года через пять лет привел к сокращению населения страны на 13 млн человек.

"Майдан" — это плохо, потому что власть Виктора Януковича довела до "майдана", революция — это всегда плохо", — подчеркнул он.

Коломойский констатировал, что в настоящее время на Украине есть горячий конфликт в Донбассе, а также "холодный" — по всей стране, и он проявляется в ненависти среди граждан.

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года, организаторы акций протеста на площади Независимости обвинили президента Виктора Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС . Началось жесткое трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан", в ходе которого агрессивно настроенные активисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка. На Институтской улице 20 февраля 2014 года началась стрельба неустановленных снайперов, в результате которой погибли 53 человека, правительство ушло в отставку, Янукович покинул страну, а власть взяли оппозиционные фракции в Верховной раде