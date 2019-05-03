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Коломойский признался, что «болел против Пети» 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что он вместе с министром иностранных дел Украины Арсеном Аваковым состоит в "фан-клубе" избранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости".
При этом Коломойский заверил, что у него с Аваковым не было "партнерства" относительно "выбора" Зеленского.
"Мы с [Аваковым] болели против Пети (действующего президента Украины Петра Порошенко. — "Газета.Ru")", — подчеркнул Коломойский.
Ранее Коломойского спросили, что он хочет получить от Зеленского.
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