Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что он вместе с министром иностранных дел Украины Арсеном Аваковым состоит в "фан-клубе" избранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости".
При этом Коломойский заверил, что у него с Аваковым не было "партнерства" относительно "выбора" Зеленского.
"Мы с [Аваковым] болели против Пети (действующего президента Украины Петра Порошенко. — "Газета.Ru")", — подчеркнул Коломойский.
Ранее Коломойского спросили, что он хочет получить от Зеленского.