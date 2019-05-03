Коломойский признался, что «болел против Пети»

При этом Коломойский заверил, что у него с Аваковым не было "партнерства" относительно "выбора" Зеленского.

"Мы с [Аваковым] болели против Пети (действующего президента Украины Петра Порошенко. — "Газета.Ru")", — подчеркнул Коломойский.

Ранее Коломойского спросили, что он хочет получить от Зеленского.