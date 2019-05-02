Бразильца приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку ДНР

Украинский суд приговорил к 13 годам тюремного заключения гражданина Бразилии Рафаэля Лусваргхи, который воевал на стороне ополченцев в ДНР.

Павлоградский суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусваргхи по обвинению в причастности к деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований, — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.

Следствие считает, что бразилец с сентября 2014 года по май 2015 года находился в составе 1-й бригады Донецкой народной республики. В 2016 году его задержали в столичном аэропорту после прибытия на Украину.