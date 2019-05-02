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Бразильца приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку ДНР 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Ae/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Украинский суд приговорил к 13 годам тюремного заключения гражданина Бразилии Рафаэля Лусваргхи, который воевал на стороне ополченцев в ДНР.
Павлоградский суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусваргхи по обвинению в причастности к деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований, — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.
Следствие считает, что бразилец с сентября 2014 года по май 2015 года находился в составе 1-й бригады Донецкой народной республики. В 2016 году его задержали в столичном аэропорту после прибытия на Украину.
Как писал News.ru, ФБР подозревает американских неонацистов в тесных связях с русскими монархистами, поддерживающими народные республики Донбасса. В то же время, западные неонацисты уже были замечены в составе украинского полка «Азов».
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В мире , Украина , ФБР , Генпрокуратура РФ , Бразилия
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