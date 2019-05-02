Суд над Ассанжем создаст прецедент в мировой журналистике

Возможный вердикт, который примет Вестминстерский магистратский суд Лондона в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, грозит опасным прецедентом для свободы слова и журналистики.

Такую точку зрения высказал бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваес.

Если Ассанжа экстрадируют, любой журналист в любой части мира будет подвергаться риску того, что США захотят его экстрадировать, — заявил бывший консул.

Нарваес призвал судей обратить внимание на тот неоспоримый факт, что Джулиан Ассанж , публикуя свои разоблачительные материалы, всего лишь выполнял свой журналистский долг. И негативный вердикт в отношении австралийца поставит на карту надёжность британской судебной системы, информирует ТАСС.

Рассмотрение дела по существу об экстрадиции Джулиана Ассанжа намечено на 30 мая 2019 года, писал News.ru.