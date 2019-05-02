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Суд над Ассанжем создаст прецедент в мировой журналистике 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Wiktor Szymanowicz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Возможный вердикт, который примет Вестминстерский магистратский суд Лондона в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, грозит опасным прецедентом для свободы слова и журналистики.
Такую точку зрения высказал бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваес.
Если Ассанжа экстрадируют, любой журналист в любой части мира будет подвергаться риску того, что США захотят его экстрадировать, — заявил бывший консул.
Нарваес призвал судей обратить внимание на тот неоспоримый факт, что Джулиан Ассанж, публикуя свои разоблачительные материалы, всего лишь выполнял свой журналистский долг. И негативный вердикт в отношении австралийца поставит на карту надёжность британской судебной системы, информирует ТАСС.
Рассмотрение дела по существу об экстрадиции Джулиана Ассанжа намечено на 30 мая 2019 года, писал News.ru.
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В мире , Джулиан Ассанж , Wikileaks , ИТАР-ТАСС , Эквадор
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