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Зеленский позвал украинских бизнесменов на встречу 

Rambler News Service + ещё 1 29 минут назад
Фото: Reuters
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook позвал украинских бизнесменов на встречу.
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По словам политика, при его президентстве отношения с предпринимателями будут прозрачными.
«Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей. Поэтому официально приглашаю представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу — уже в ближайшие дни. Расставим все точки над ‘’и’’», — написал Зеленский.
Он добавил, что пора всем работать на страну по прозрачным правилам. При этом точная дата и место встречи в сообщении не указывается.
30 апреля, ЦИК Украины официально объявил о победе Зеленского на президентских выборах. Зеленский набрал 73,22% голосов, его оппонент — действующий президент Украины Петр Порошенко — 24,45%.
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