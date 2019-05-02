Зеленский позвал украинских бизнесменов на встречу

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook позвал украинских бизнесменов на встречу.

По словам политика, при его президентстве отношения с предпринимателями будут прозрачными.

«Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей. Поэтому официально приглашаю представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу — уже в ближайшие дни. Расставим все точки над ‘’и’’», — написал Зеленский.

Он добавил, что пора всем работать на страну по прозрачным правилам. При этом точная дата и место встречи в сообщении не указывается.

30 апреля, ЦИК Украины официально объявил о победе Зеленского на президентских выборах. Зеленский набрал 73,22% голосов, его оппонент — действующий президент Украины Петр Порошенко — 24,45%.