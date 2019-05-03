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Трехглазую змею обнаружили в Австралии 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: Northern Territory Parks and Wildlife, Facebook
В австралийском парке обнаружена необычная трехглазая змея.
Рейнджеры в одном из парков Австралии обнаружили на шоссе Арнем трехглазую змею длиной 40 см.
Как сообщается на странице Northern Territory Parks and Wildlife, необычной змее сделали рентген, который показал, что у нее не две сросшиеся головы, а одна. При этом в черепе имелась дополнительная глазница. Поэтому у змеи три видящих глаза.
Указывается, что пресмыкающееся, по всей видимости, так развивалось во время эмбриональной стадии. Мало вероятно, что третий глаз появился из-за окружающей среды. Кроме того, в Австралии распространены странные и уродливые рептилии.
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