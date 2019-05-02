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В Минске усомнились в возможности отмены роуминга с Москвой до конца года 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Отмена роуминга между Белоруссией и Россией в рамках Союзного государства вряд ли возможна до конца 2019 года. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган.
"Не готов ответить, что это будет в этом году, потому что хотел бы обратить внимание на то, что Европейский союз шел к этому более семи лет", — отметил белорусский министр.
По словам Шульгана, "первый вариант [по отмене роуминга] уже направлен в правительство [Белоруссии]".
"На этом мы не остановились и вместе с российскими коллегами проработали еще один вариант, мы направим этот вариант российской стороне, чтобы они его проанализировали и высказали свою позицию", — сказал министр.
"Мы говорим о том, что это [отмену роуминга] надо сделать плавно, с определенными периодами", — пояснил Шульган. Он уточнил, что "наше первое предложение сводилось к упорядочению цены и прозрачности для пользователя для его понимания в том плане, за что он платит". При этом глава белорусского министерства отметил, что "отмена роуминга может восприниматься по-разному".
"Предлагалось якобы установить ноль [рублей] за входящие. Прокомментирую так: белорусов, находящихся в роуминге, в среднем 1 млн, а россиян, которые приезжают к нам, 5 млн Вот этот ноль [рублей] 5 млн ложится на оплату 10 млн белорусских абонентов. И наш 1 млн в России точно также распределяется на порядка 80 млн абонентов той стороны", — заявил Шульган.
"Механизм есть, он даже предложен в нашем варианте до нуля [рублей за входящие], который мы сейчас готовимся направить российской стороне", — добавил министр.
Он убежден, что в работу по отмене роуминга включены "и операторы, и государственные регуляторы".
"Это должна быть скоординированная работа, которая позволит с наименьшими потерями добиться необходимого результата", — заявил глава Минсвязи Белоруссии.
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев 24 апреля высказал предположение, что полная отмена роуминга между Белоруссией и Россией возможна уже в конце 2019 года. Ранее глава Минкомсвязи Константин Носков говорил, что российские мобильные операторы могут отменить абонентскую плату за входящие вызовы для пользователей, находящихся на территории Белоруссии, к середине 2019 года. Это произойдет в том случае, если тарифы по пропуску трафика на сети операторов Белоруссии будут снижены до российского уровня. Стороны планировали договориться выровнять ставку уже в феврале 2019 года, а после этого, в мае 2020 года, внести изменения в соглашение между российскими и белорусскими операторами связи, которое будет предусматривать снижение тарифов для конечных пользователей.
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Комментарии
В мире , Общество , СНГ , Технологии , Игорь Артемьев , Константин Носков , ЕС , Минкомсвязи РФ , ФАС , Минск , Москва
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