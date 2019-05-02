В Минске усомнились в возможности отмены роуминга с Москвой до конца года

Отмена роуминга между Белоруссией Россией в рамках Союзного государства вряд ли возможна до конца 2019 года. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган.

"Не готов ответить, что это будет в этом году, потому что хотел бы обратить внимание на то, что Европейский союз шел к этому более семи лет", — отметил белорусский министр.

По словам Шульгана, "первый вариант [по отмене роуминга] уже направлен в правительство [Белоруссии]".

"На этом мы не остановились и вместе с российскими коллегами проработали еще один вариант, мы направим этот вариант российской стороне, чтобы они его проанализировали и высказали свою позицию", — сказал министр.

"Мы говорим о том, что это [отмену роуминга] надо сделать плавно, с определенными периодами", — пояснил Шульган. Он уточнил, что "наше первое предложение сводилось к упорядочению цены и прозрачности для пользователя для его понимания в том плане, за что он платит". При этом глава белорусского министерства отметил, что "отмена роуминга может восприниматься по-разному".

"Предлагалось якобы установить ноль [рублей] за входящие. Прокомментирую так: белорусов, находящихся в роуминге, в среднем 1 млн, а россиян, которые приезжают к нам, 5 млн Вот этот ноль [рублей] 5 млн ложится на оплату 10 млн белорусских абонентов. И наш 1 млн в России точно также распределяется на порядка 80 млн абонентов той стороны", — заявил Шульган.

"Механизм есть, он даже предложен в нашем варианте до нуля [рублей за входящие], который мы сейчас готовимся направить российской стороне", — добавил министр.

Он убежден, что в работу по отмене роуминга включены "и операторы, и государственные регуляторы".

"Это должна быть скоординированная работа, которая позволит с наименьшими потерями добиться необходимого результата", — заявил глава Минсвязи Белоруссии.