Глава МИД Британии объявит телеканал RT «оружием дезинформации»

Министр иностранных дел Британии Джереми Хант в четверг объявит российский телеканал RT "оружием дезинформации" в своей речи, посвященной Всемирному дню свободы прессы, сообщает TheGuardian. Глава МИД Хант, отмечает британское издание, намерен в своем выступлении, обвинить Москву в "манипулировании СМИ, распространении поддельных новостей" и сказать, что RT является ключевой частью этих усилий.

"Лучшая защита от тех, кто сознательно сеет ложь, — это независимые, заслуживающие доверия новостные агентства", — говорится в речи министра, текст которой попал в распоряжение издания.

По оценке наблюдателей, подобные нападки демонстрируют эскалацию британского посягательства на стандарты российского вещателя, который неоднократно подвергался расследованиям со стороны британского регулятора СМИ Ofcom.

Министр иностранных дел заявил, что Ofcom вправе сама решить, должно ли быть прекращено вещание российского телеканала. В конце прошлого года RT был признан виновным в семи нарушениях британского радиовещательного кодекса в отношении программ, переданных после отравления в Солсбери бывшего сотрудника российских спецслужб Скрипаля и его дочери.

Пресс-секретарь регулятора СМИ подтвердил свою независимость и сказал, что Ofcom еще предстоит принять решение о наказании RT, которое может включать в себя штраф или отмену лицензии на его вещание в Великобритании, хотя последний вариант считается крайне маловероятным.

Как отмечают эксперты, Хант, консервативный политик, известный своими антироссийскими выпадами, сделал свободу СМИ одной из ключевых тем своего пребывания на посту министра иностранных дел. Он объявил о созыве конференции на уровне глав МИД западных стран по данному вопросу в Лондоне в конце этого года.