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Найден неизвестный прижизненный портрет Леонардо да Винчи 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Royal Collection Trust
В Британской королевской коллекции обнаружили неизвестный прижизненный портрет Леонардо да Винчи. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Рисунок заметили на листе бумаги с подготовительными этюдами для памятника, заказанного королем Франции. Специалисты полагают, что его автором мог быть один из ассистентов художника. Скорее всего, он нарисовал его незадолго до смерти да Винчи в 1519 году.
Портрет приобрели для Королевской коллекции при короле Карле II, правившем Англией в XVII веке. В 1968 году историк Кеннет Кларк (Kenneth Clark), составлявший ее каталог, впервые отметил сходство бородатого мужчины на рисунке с Леонардо да Винчи. Несмотря на это, работа на 51 год вернулась в архив, хранящийся в Виндзорском замке.
При подготовке выставки к 500-летию смерти да Винчи куратор Мартин Клейтон (Martin Clayton) вновь обратили внимание на рисунок. Он заключил, что на нем действительно изображен да Винчи. По его словам, пышная и ухоженная борода, которую носил художник, считалась необычным украшением в Западной Европе того времени.
Портрет впервые покажут публике во время выставки, которая откроется в Букингемском дворце 24 мая.
Прежде был известен только один прижизненный портрет Леонардо да Винчи, нарисованный его учеником Франческо Мельци. Он также хранится в Королевской коллекции.
Королевская коллекция состоит из произведений искусства и драгоценностей, собиравшихся британской королевской семьей в течение пяти столетий. В ней хранится более семи тысяч живописных полотен, 40 тысяч акварелей и рисунков, а также гравюры, исторические фотографии, гобелены, мебель, драгоценности, керамика и книги.
В 2013 году сообщалось, что в банке в Швейцарии нашли неизвестную картину работы Леонардо да Винчи, на которой изображена покровительница художников эпохи Возрождения Изабелла д'Эсте. Полотно принадлежит итальянской семье, собиравшей произведения искусства на протяжении 400 лет.
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В мире , Леонардо да Винчи , Кеннет Кларк , Великобритания , Франция
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