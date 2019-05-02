Компания Обамы снимет сериал об администрации Трампа

Сериал будет киноадаптацией книги американского писателя и журналиста Майкла Льюиса "Пятый риск", в которой повествуется о переходном периоде между администрацией Обамы и президентством Трампа, а также о политических назначениях при новом лидере страны. Книга представляет собой сборник очерков на основе интервью, которые были взяты у чиновников в министерствах энергетики, торговли и сельского хозяйства.

"Мы создали Higher Ground, чтобы использовать всю силу того, как рассказывать истории… Касаясь вопросов расы и класса, демократии и гражданских прав, а также многого другого, мы верим, что каждое из этих произведений будет не только развлекать, но и просвещать, связывать и вдохновлять всех нас", — заявил Обама.

Компания будет производить различного рода проекты для широкой аудитории, включая полнометражные и документальные фильмы. Среди них биографическая лента об американском писателе Фредерике Дугласе, сериал о моде в Нью-Йорке после Второй мировой войны и документальный фильм о людях с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось о договоренности американской компании-производителе фильмов и сериалов Netflix с Обамой и его супругой Мишель на продюсирование фильмов различного формата.