Зеленский назовёт кандидатов в министры после инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский назовёт имена кандидатов на посты министров страны после вступления в должность. Об этом заявил его соратник Юрий Костюк.

Мы не можем назвать главу СБУ или, например, генпрокурора, потому что одно дело — назвать этого человека, а другое — назначить, — передаёт слова Костюка «Украинская правда».

Он отметил, что в настоящее время нет возможности проверить биографии претендентов, как и информацию, есть ли у них родственники в России.

Как ранее писал News.ru, инаугурация Владимира Зеленского может стать самой необычной на Украине. Его соратник сказал, что идёт подготовка к церемонии, продумываются творческие идеи. Костюк заверил, что все традиционные исторические процедуры останутся без изменений.