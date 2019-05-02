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Зеленский назовёт кандидатов в министры после инаугурации 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский назовёт имена кандидатов на посты министров страны после вступления в должность. Об этом заявил его соратник Юрий Костюк.
Мы не можем назвать главу СБУ или, например, генпрокурора, потому что одно дело — назвать этого человека, а другое — назначить, — передаёт слова Костюка «Украинская правда».
Он отметил, что в настоящее время нет возможности проверить биографии претендентов, как и информацию, есть ли у них родственники в России.
Как ранее писал News.ru, инаугурация Владимира Зеленского может стать самой необычной на Украине. Его соратник сказал, что идёт подготовка к церемонии, продумываются творческие идеи. Костюк заверил, что все традиционные исторические процедуры останутся без изменений.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , СБУ , Украинская правда
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