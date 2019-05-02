Лукашенко рассчитывает на добрососедские отношения с Литвой

Об этом сообщает 2 мая пресс-служба главы государства.

А для того, чтобы жить мирно и дружно, пояснил позицию Беларуси ее президент, надо вести диалог "на различные темы, начиная от общей проблемы безопасности в регионе". Тем более, что, по его мнению, "сейчас в Европе штормит и очень сильно".

С другой стороны, Лукашенко указал и на наличие "местных проблем", к которым он отнес и строительство первой белорусской АЭС в Островце. Создание собственной ядерной энергетики в РБ, убежден глава государства, стала чересчур "политизированной темой" в официальных кругах Вильнюса.

Президент полагает, что визит литовского политика станет хорошим началом обсуждения существующих проблем. Вместе с тем он обратил внимание, что основой сотрудничества между странами всегда являются торгово-экономические отношения. Несмотря на политические разногласия, их уровень между странами по-прежнему очень высокий, констатировал Лукашенко.

Напомнив, что Беларусь и Литва когда-то составляли одно государство, он дал понять, что общее историческое прошлое должно способствовать развитию двусторонних отношений.

"Надо в истории искать что-то хорошее, опираться на него и строить в будущем такие же добрые отношения", — резюмировал белорусский лидер.

Роландас Паксас, уточняют местные источники, впервые посещает РБ в официальном качестве. На встречах в белорусской столице литовский гость планирует обсудить предложения по стабилизации военно-политической обстановки в регионе Балтийского моря и вопрос сооружения атомного первенца республики, первый реактор которого должен дать промышленный ток уже в этом году.