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В США предложили создать пост «киберцаря» для защиты от российской «угрозы» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе слушаний комитета по иностранным делам палаты представителей США предложила учредить пост "киберцаря" для защиты от "угроз" со стороны России в цифровом пространстве.
"Мы должны назначить "киберцаря" в Белом доме для координации национальной и внешней политики (в сфере кибербезопасности — ред.)", — заявила Нуланд.
Запись слушаний была опубликована на сайте комитета.
Кроме того, Нуланд предложила создать объединенный разведывательный и оперативный центр с целью "раскрывать, ликвидировать и сдерживать кампании цифрового влияния, манипулирование избирательным процессом".
Нуланд также заявила о необходимости согласования новых экономических санкций, законов и правовых актов, предусматривающих санкционные меры при координации с союзниками. Соответствующие меры должны быть приняты сразу после обнаружения случаев враждебной активности России, считает Нуланд.
По словам Нуланд, в то же время в качестве "пряника" в отношениях с Россией должен выступать "серьезный и устойчивый диалог с Москвой", который предполагает "перемирие" в цифровой сфере, а также отмену санкций и перспективу сотрудничества на глобальном уровне.
Нуланд в сентябре 2013 — январе 2017 года была помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, на этом посту в ее компетенцию входили, в частности, все вопросы, связанные с Россией. Также она была официальным представителем госдепартамента, занимала в 2005–2008 годах должность постоянного представителя США при НАТО. В январе этого года назначена генеральным директором вашингтонского Центра новой американской безопасности (CNAS).
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Комментарии1
В мире , США , Технологии , Виктория Нуланд , Госдеп США , НАТО
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