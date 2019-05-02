В США предложили создать пост «киберцаря» для защиты от российской «угрозы»

Бывший помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе слушаний комитета по иностранным делам палаты представителей США предложила учредить пост "киберцаря" для защиты от "угроз" со стороны России в цифровом пространстве.

"Мы должны назначить "киберцаря" в Белом доме для координации национальной и внешней политики (в сфере кибербезопасности — ред.)", — заявила Нуланд.

Запись слушаний была опубликована на сайте комитета.

Кроме того, Нуланд предложила создать объединенный разведывательный и оперативный центр с целью "раскрывать, ликвидировать и сдерживать кампании цифрового влияния, манипулирование избирательным процессом".

Нуланд также заявила о необходимости согласования новых экономических санкций, законов и правовых актов, предусматривающих санкционные меры при координации с союзниками. Соответствующие меры должны быть приняты сразу после обнаружения случаев враждебной активности России, считает Нуланд.

По словам Нуланд, в то же время в качестве "пряника" в отношениях с Россией должен выступать "серьезный и устойчивый диалог с Москвой", который предполагает "перемирие" в цифровой сфере, а также отмену санкций и перспективу сотрудничества на глобальном уровне.