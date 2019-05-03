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Националисты устроили факельное шествие в годовщину трагедии в Одессе 

ТК «Звезда» + ещё 27 2 часа назад
Фото: ТРК "Звезда"
Украинские националисты провели «марша украинского порядка», приуроченный к пятой годовщине трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года.
Около 1 тысячи националистов устроили факельное шествие на улицах Одессы в пятую годовщину событий 2 мая, когда в Доме профсоюзов в результате пожара погибли 49 человек.
Во время «марша украинского порядка» члены праворадикальных организаций прошлись по городу в камуфляже и с партийной символикой, оставили на Греческой площади лампады в форме украинского герба. Они кричали: «Слава нации, смерть врагам, Украина понад усе и Слава Украине — героям слава». Националисты также провели молебен по погибшим на Майдане и в Донбассе.
«Всего около тысяч людей прошли по центру города с государственными флагами и факелами», — сообщил украинский телеканал «1+1».
Траурные мероприятия прошли в Одессе, где 2 мая 2014 года после столкновений с радикалами, повлекшими беспорядки и пожар в Доме профсоюзов, в результате которого погибли 49 человек, еще около 250 пострадали.
С самого утра 2 мая одесситы и гости города несли к месту трагедии цветы, венки и лампадки.
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