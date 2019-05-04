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В США назвали условие для снятия санкций с России 

Ura.Ru + ещё 1 30 минут назад
Фото: EPA
Санкции будут сняты с России только при условии выполнения Минских соглашений и урегулирования обстановки в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР. Об этом заявили представители Белого дома по итогам переговоров президента США Дональда Трампа с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.
Трамп и Пеллегрини в совместном заявлении отметили, что Россия обязана соблюдать территориальную целостность Украины. Однако основное внимание было уделено энергетической безопасности страны, пишет РИА «Новости». Главы государств отметили, что строительство Россией «Северного потока — 2» является «геополитическим оружием». По их мнению для Украины важны реверсные поставки газа из Словакии.
Накануне визита Пеллегрини в США в Белом доме отмечали, что в этом году отмечается 30-я годовщина «бархатной революции», которая «положила конец коммунистическому правлению в Словакии», пишет RT.
Минские соглашения по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе были заключены в феврале 2015 года лидерами стран «нормандской четверки» — Германии, Франции, России и Украины. Однако до сих пор ни один из пунктов документа фактически не был выполнен. Военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года.
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В мире , Политика , Петер Пеллегрини , Дональд Трамп , РИА Новости , США
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