В США назвали условие для снятия санкций с России

Трамп и Пеллегрини в совместном заявлении отметили, что Россия обязана соблюдать территориальную целостность Украины. Однако основное внимание было уделено энергетической безопасности страны, пишет РИА «Новости». Главы государств отметили, что строительство Россией «Северного потока — 2» является «геополитическим оружием». По их мнению для Украины важны реверсные поставки газа из Словакии.

Накануне визита Пеллегрини в США в Белом доме отмечали, что в этом году отмечается 30-я годовщина «бархатной революции», которая «положила конец коммунистическому правлению в Словакии», пишет RT.

Минские соглашения по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе были заключены в феврале 2015 года лидерами стран «нормандской четверки» — Германии, Франции, России и Украины. Однако до сих пор ни один из пунктов документа фактически не был выполнен. Военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года.