Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев потребовал отменить указ Путина 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинская власть не признает указ главы российского государства Владимира Путина об упрощении предоставления гражданства России украинцам, заявил МИД Украины.
Киев отказывается признавать и предыдущие, и «возможные будущие нормативно-правовые акты» России, касающиеся предоставления украинцам гражданства «противоправным способом», передает ТАСС.
По мнению украинской стороны, такие акты «были, есть и будут юридически ничтожными», они «не будут иметь никаких правовых последствий».
Украина требует, чтобы Россия «безотлагательно отменила» свои решения по данному вопросу.
МИД Украины собрался вручить России ноту протеста.
Напомним, Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Кроме того, Путин упростил получение гражданства России для некоторых украинцев.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT Жена Зеленского купила у олигарха квартиру в Крыму Король Таиланда сочетался браком с генералом
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому1
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала12
Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян54
Приговор Ассанжу вызвал протесты по всему миру
Зеленского призвали встать на колени за дела Порошенко
Видео
Заведующая детсада заставила ребенка целовать землю
Общество
США отказались бояться оружия России в Венесуэле
В мире Армия
США впервые применили F-35A в боевых условиях
Армия Оружие
Почему власти Украины молчат о скандале вокруг слов о «мразях»
Украина Статьи
Болтон обиделся на журналистов из-за вопроса о Путине
В мире Конфликты
Киев решил наказать украинцев за российские паспорта
В мире Украина
Госдеп предостерег Зеленского
В мире Конфликты
На демонстрации в Крыму пронесли флаги США
Общество Армия
В Луну на огромной скорости врезался неизвестный объект
Наука и техника Наука
Путин упростил получение гражданства РФ для украинцев
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение