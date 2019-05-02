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США признали укрепление позиций Мадуро 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, председатель Верховного суда страны Майкель Морено и глава президентской гвардии Иван Эрнандес Дала, якобы готовые предать венесуэльского лидера Николаса Мадуро, уже не столь решительны в этом намерении.
По утверждению Помпео, они «совершенно ясно» давали понять оппозиции Венесуэлы, что «готовы покинуть» Мадуро.
«Сегодня они обозначали это не столь определенно», — приводит слова Помпео ТАСС со ссылкой на NBC.
Госсекретарь заявил, что ситуация в Венесуэле «очень переменчива». Он выразил надежду, что «пыль осядет» и указанные чиновники «выполнят обязательства». Помпео рассчитывает, что они «поймут, что дни Мадуро сочтены, и оставаться с ним — это не лучший путь».
Сам Мадуро назвал обманом заявление США о том, что министр обороны, глава Верховного суда и командующий президентской гвардией Венесуэлы выступили за его уход с поста президента, передает РИА «Новости».
Напомним, Мадуро выразил готовность принять «великий план изменений» в стране, чтобы «исправить ошибки».
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Комментарии
В мире , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , телеканал NBC , Венесуэла
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