США признали укрепление позиций Мадуро

Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, председатель Верховного суда страны Майкель Морено и глава президентской гвардии Иван Эрнандес Дала, якобы готовые предать венесуэльского лидера Николаса Мадуро , уже не столь решительны в этом намерении.

По утверждению Помпео, они «совершенно ясно» давали понять оппозиции Венесуэлы, что «готовы покинуть» Мадуро.

«Сегодня они обозначали это не столь определенно», — приводит слова Помпео ТАСС со ссылкой на NBC.

Госсекретарь заявил, что ситуация в Венесуэле «очень переменчива». Он выразил надежду, что «пыль осядет» и указанные чиновники «выполнят обязательства». Помпео рассчитывает, что они «поймут, что дни Мадуро сочтены, и оставаться с ним — это не лучший путь».

Сам Мадуро назвал обманом заявление США о том, что министр обороны, глава Верховного суда и командующий президентской гвардией Венесуэлы выступили за его уход с поста президента, передает РИА «Новости».

Напомним, Мадуро выразил готовность принять «великий план изменений» в стране, чтобы «исправить ошибки».