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Как Зеленский кричал на Коломойского рассказала его жена 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского, рассказала о конфликте мужа с украинским олигархом Игорем Коломойским. Об этом она заявила в интервью The Daily Beast.
Коломойский объяснил выгодную покупку Зеленской пентхауса в Крыму
По ее словам, в 2015 году она наблюдала за борьбой мужа попытками Коломойского установить цензуру на принадлежащем олигарху канале "1+1".
"Владимир никогда не будет чьей-то марионеткой У нас был большой скандал, когда Коломойский отменил трансляцию нашего телевизионного показа на телеканале" 1+1" из-за политических шуток. Владимир позвонил ему по телефону и кричал так громко, что я думала, что мы больше никогда не будем иметь шоу на телевидении", — рассказала Зеленская.
Она добавила, что именно это был поворотный момент, когда они отстояли свою независимость.
Ранее сообщалось, что в штабе Зеленского ответили на данные о покупке его женой пентхауса в Крыму.
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