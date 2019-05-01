Как Зеленский кричал на Коломойского рассказала его жена

Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского, рассказала о конфликте мужа с украинским олигархом Игорем Коломойским. Об этом она заявила в интервью The Daily Beast.

По ее словам, в 2015 году она наблюдала за борьбой мужа попытками Коломойского установить цензуру на принадлежащем олигарху канале "1+1".

"Владимир никогда не будет чьей-то марионеткой У нас был большой скандал, когда Коломойский отменил трансляцию нашего телевизионного показа на телеканале" 1+1" из-за политических шуток. Владимир позвонил ему по телефону и кричал так громко, что я думала, что мы больше никогда не будем иметь шоу на телевидении", — рассказала Зеленская.

Она добавила, что именно это был поворотный момент, когда они отстояли свою независимость.

Ранее сообщалось, что в штабе Зеленского ответили на данные о покупке его женой пентхауса в Крыму.