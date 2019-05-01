Посол США: у Германии есть потенциал стать любимой страной Трампа

Германия может стать любимой страной Трампа , считает американский посол Ричард Гренелл. В интервью немецкому таблоиду Bild он пояснил, что Германия обладает для этого потенциалом, потому что они говорят на одном языке — это язык создания рабочих мест и экономического развития.

Американский посол в Германии Ричард Гренелл в интервью Bild похвалил экономические связи между двумя странами и подчеркнул, что у Берлина есть особые перспективы в развитии отношений с президентом США Дональдом Трампом.

«Немецкая экономика — самая сильная в Европе. Я постоянно это говорю и действительно в это верю: у Германии есть потенциал стать любимой страной Трампа — потому что мы говорим на одном языке», — заявил Гренелл в беседе с журналистами издания. Немецкая экономика развивается очень хорошо, лучше всех в Европе. «Этот язык, на котором говорит Трамп, — рабочие места и экономика», — пояснил американский посол.

Помимо этого, Гренелл посоветовал странам ЕС брать пример с США. В последнем квартале года американская экономика выросла на 3,2%. С его точки зрения, помогло устранение регулирования. Предприятия хотят быть частью того, что происходит в США, и «Брюссель мог бы поучиться» на этом примере, считает дипломат.

Также он снова твёрдо высказался против проекта российско-немецкого газопровода:

«Мы концентрируемся на том, что есть 16 европейских стран, которые против «Северного потока — 2».

Мы поддерживаем эти 16 европейских стран». По мнению Гренелла, вполне логично, что Манфред Вебер занял аналогичную позицию:

«Нет ничего удивительного в том, что кто-то, кто хочет взять на себя руководство Европой, выступает против «Северного потока — 2».

Для всякого, кто видит, чего хочет Европа и что для Европы лучше всего, это простое и понятное дело, уверен американский посол.

В беседе с журналистами Bild Ричард Гренелл также рассказал о том, в чём он видит свою задачу как посол. Он пояснил, что для него важно, в первую очередь, вовлекать в политические вопросы новых людей и убеждать их в необходимости развития трансатлантических отношений. При этом он подчеркнул, что важно говорить не с одними и теми же людьми, а расширять круг общения.

«Те, кто, как и я, является геем, кто является геем-консерватором, кто является другим, — это люди, которых нужно больше привлекать и укреплять их позиции. Речь о том, что это не только типичные голоса, но и те, кого обычно не привлекали», — рассказал Гренелл.

Свою задачу он видит в том, чтобы представлять позицию США и «завоёвывать» новых людей, а для этого необходимо преодолевать существующие границы и постоянно говорить с новыми лицами. Устанавливать контакты с новыми людьми его и других дипломатов США научил президент Трамп, подчеркнул Гренелл в беседе с журналистами Bild.