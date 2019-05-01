Киев решил наказать украинцев за российские паспорта

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На Украине хотят лишать гражданства жителей Донбасса с паспортами РФ 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Жители неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, которые получат российские паспорта, рискуют лишиться гражданства Украины. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно неподконтрольных территорий Украины Юрий Грымчак.
"Конституция Украины говорит, что украинец должен обладать только одним гражданством — гражданством Украины. Поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять украинское гражданство. Я думаю, что так надо будет делать — аннулировать паспорта Украины, паспорта для выезда за рубеж, внутренние и так далее", — сказал он в эфире украинского "Пятого канала".
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.
Кроме того, 1 мая он подписал указ о том, что получить гражданство России в упрощенном порядке могут и украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года. На таких же условиях могут рассчитывать на получение российского паспорта лица без гражданства, родившиеся и проживавшие на территории Крыма, покинувшие полуостров до 18 марта 2014 года, а также лица, подвергшиеся незаконной депортации с территории Крымской АССР.
Согласно указу, также получить российское гражданство в упрощенном порядке могут украинцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на апрель 2014 года, а также их детям, супругам и родителям.
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В мире , Видео , Украина , Владимир Путин , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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