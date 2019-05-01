Киев решил наказать украинцев за российские паспорта

На Украине хотят лишать гражданства жителей Донбасса с паспортами РФ

Жители неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, которые получат российские паспорта, рискуют лишиться гражданства Украины . Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно неподконтрольных территорий Украины Юрий Грымчак.

"Конституция Украины говорит, что украинец должен обладать только одним гражданством — гражданством Украины. Поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять украинское гражданство. Я думаю, что так надо будет делать — аннулировать паспорта Украины, паспорта для выезда за рубеж, внутренние и так далее", — сказал он в эфире украинского "Пятого канала".

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.

Кроме того, 1 мая он подписал указ о том, что получить гражданство России в упрощенном порядке могут и украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года. На таких же условиях могут рассчитывать на получение российского паспорта лица без гражданства, родившиеся и проживавшие на территории Крыма, покинувшие полуостров до 18 марта 2014 года, а также лица, подвергшиеся незаконной депортации с территории Крымской АССР.

Согласно указу, также получить российское гражданство в упрощенном порядке могут украинцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на апрель 2014 года, а также их детям, супругам и родителям.