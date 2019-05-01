Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: король Таиланда женился 

ТАСС + ещё 4 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что сочетался браком с генералом Сутхидой Вачиралонгкорн, которая теперь известна как королева Сутхида. Об этом сообщила в среду газета Bangkok Post.
Поскольку брак состоялся в соответствии с законом и королевскими традициям, королева Сутхида с этого времени имеет право на все привилегии в соответствие с королевским титулом и статусом королевской семьи.
Как пишет газета The Nation, королева Сутхида, родившаяся 3 июня 1978 года, ранее работала стюардессой в компании Thai Airways. В августе 2014 года она была назначена командиром охраны семьи наследного принца Маха Вачиралонгкорна. Затем она стала командиром подразделения специальных операций Королевской гвардии и повышена до звания генерала в декабре 2016 года.
Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года — на 50-й день после смерти своего отца, правившего королевством на протяжении 70 лет. 1 января 2019 года Бюро королевского двора объявило, что коронация пройдет с 4 по 6 мая.
ТАСС: последние новости
На Украине хотят лишать гражданства жителей Донбасса с паспортами РФ Помпео не исключил проведение военной операции США в Венесуэле Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что Белоруссия не против назначения нового посла РФ
Комментарии1
В мире , Маха Вачиралонгкорн , Таиланд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев решил наказать украинцев за российские паспорта201
США впервые применили F-35A в боевых условиях52
Заведующая детсада заставила ребенка целовать землю4
Нашедшего просрочку в морге депутата лишили полномочий13
Стало известно состояние Берлускони
Видео
США впервые применили F-35A в боевых условиях
Армия Конфликты
В штабе Зеленского рассказали о квартире его жены в Крыму
В мире Украина
Почему власти Украины молчат о скандале вокруг слов о «мразях»
Украина Статьи
Болтон обиделся на журналистов из-за вопроса о Путине
В мире Конфликты
Киев решил наказать украинцев за российские паспорта
В мире Украина
США заговорили о военной операции в Венесуэле
В мире Латинская Америка
Госдеп предостерег Зеленского
В мире Конфликты
На демонстрации в Крыму пронесли флаги США
Общество Армия
В Луну на огромной скорости врезался неизвестный объект
Наука и техника Наука
Путин упростил получение гражданства РФ для украинцев
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение