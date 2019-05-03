«Правильный брак». Король Таиланда Рама Десятый женился на главе своей охраны

Таиланде начались торжественные мероприятия по случаю коронации нового короля Рамы Десятого. Уже 6 мая 66-летний монарх официально вступит на престол.

За день до начала многодневной коронационной церемонии король женился. Кажется, по любви. Избранницей Рамы стала глава его личной охраны Сутхида Вачиралонгкорн. О состоявшемся бракосочетании объявила пресс-служба королевского двора. Фотографы запечатлели, как будущая королева, кстати, генерал армии, соблюдая традиции, проползла через весь тронный зал, чтобы выразить супругу свою преданность.

Сутхиде 40 лет. Она стала четвертой по счету женой короля. Известно, что в королевской охране она начала работать пять лет назад, до кончины отца Рамы Десятого, Адульядета. Ранее Сутхида была стюардессой «Тайских авиалиний». Предполагается, что с будущим монархом она познакомилась во время одного из полетов.

Елена Фомичева, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН: «Чтобы институт королевской власти был полноценным, думаю, что королю посоветовали все же найти себе супругу, чтобы институт был таким же полноценным, как и при его отце, потому что Адульядет и королева Сирикит были совершенно неразрывной парой, которая на протяжении долгих лет стояла во главе страны. Это женщина из порядочной, благородной семьи, она сама сделала неплохую карьеру, будучи генералом армии. Я думаю, что это правильный брак, нужный для устойчивости именно королевского дома. Естественно, люди обсуждают между собой какие-то вещи, что-то им нравится, что-то не нравится, но критика и обсасывание интимных подробностей в отношении королевской семьи недопустимы. Существует соответствующие статьи уголовного закона, согласно которым человек может быть наказан за это, поэтому этого не делается».

Рама Десятый, в отличие от своего отца, который почитался в Таиланде как филантроп и ученый, не настолько популярен. СМИ отмечали, что принц любил громко покутить в компании женщин. По прилете в Банкгок после смерти отца будущий монарх предстал перед караулом в шлепанцах и очень короткой майке в обтяжку. Сопровождал наследника престола любимый пудель. Фотограф, сделавший снимок, позднее был выдворен из страны.