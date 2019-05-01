В штабе Зеленского рассказали о квартире его жены в Крыму

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Штаб Зеленского прокомментировал информацию о недвижимости его жены в Крыму 

РИА Новости 1 час назад
Жена избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством и по рыночной цене, сообщила в среду пресс-служба штаба Зеленского.
Жена Зеленского купила элитное жилье в Крыму у олигарха
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на официальные данные о доходах и реестр недвижимости сообщило, что жена Зеленского Елена купила недвижимость в Крыму менее чем за половину рыночной цены у бизнесмена Александра Буряка.
"Недвижимость в Крыму была приобретена Елена Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины. Недвижимость была приобретена по рыночной цене", — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским.
"Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину", — говорится в сообщении.
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Комментарии6
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Александр Буряк , Reuters , Республика Крым
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